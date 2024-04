Luis Rubiales vai ser julgado por beijo a Jenni Hermoso

A Justiça espanhola vai julgar Luis Rubiales pelo beijo alegadamente não consentido à jogadora Jenni Hermoso, na final do Campeonato do Mundo de futebol feminino, a 20 de Agosto de 2023. O recurso apresentado pelo ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) foi rejeitado, de acordo com as notícias avançadas esta segunda-feira pela imprensa espanhola.

Em Março, o Ministério Público pediu dois anos e meio de prisão para Rubiales por agressão sexual e coacção no processo do beijo à jogadora Jenni Hermoso. Além da pena de prisão, os procuradores queriam ainda que o ex-presidente da federação de futebol ficasse proibido de trabalhar no âmbito desportivo durante o mesmo tempo da condenação. Existiu ainda a defesa de proibição de contacto entre as partes, propondo-se uma barreira mínima de pelo menos 200 metros durante quatro anos.

No acórdão citado pela imprensa espanhola, o tribunal considera que os factos descritos no despacho “incluem indícios” que se enquadram na tipologia de crimes “contra a liberdade sexual” e ainda de coacção.

O incidente começou poucos minutos depois de a Espanha se sagrar campeã do mundo de futebol feminino. A 20 de Agosto de 2023, entre festejos, Rubiales, que estava a dar as medalhas de ouro às jogadoras espanholas após a vitória frente à Inglaterra, agarrou a cabeça de Jenni Hermoso e beijou-a na boca. As imagens provocaram críticas generalizadas internacionalmente, com a jogadora a negar existir consentimento para este comportamento. Hermoso foi mais longe e apontou ainda o dedo a outros responsáveis da RFEF, acusando-os de coacção.

Rubiales foi afastado do futebol e punido com três anos de suspensão. O ex-presidente da RFEF está ainda envolvido num caso que investiga suspeitas de corrupção, tendo sido brevemente detido no início do mês após aterrar em Espanha. Foi libertado após ter sido identificado na esquadra, poucas horas após a chegada ao aeroporto em Madrid. Aguarda agora em liberdade o desenrolar do caso judicial.