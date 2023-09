Luis Rubiales diz que vai demitir-se da presidência da Federação Espanhola de Futebol

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, anunciou que se vai demitir.

A revelação foi feita durante uma entrevista ao jornalista Piers Morgan, divulgada este domingo.

O anúncio surge dois dias depois de o Ministério Público espanhol apresentar uma denúncia no Tribunal Nacional contra o espanhol, na sequência da polémica do beijo à jogadora Jenni Hermoso, na final do campeonato do mundo de futebol feminino.