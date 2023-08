FIFA equaciona castigo de 15 anos para Luis Rubiales

Luis Rubiales pode ficar afastado do mundo futebol na próxima década e meia após ter beijado sem consentimento a jogadora Jenni Hermoso. De acordo com o jornal britânico Daily Mail – que cita fontes próximas do processo – a FIFA quer que o responsável da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) receba 15 anos de castigo, o máximo permitido nos estatutos deste organismo.

Depois de uma reunião de representantes, a RFEF exige agora a demissão de Rubiales, depois de, numa primeira fase, se ter colocado ao lado do presidente suspenso: "Depois dos últimos acontecimentos e dos comportamentos inaceitáveis que mancharam com gravidade a imagem do futebol espanhol, os presidentes solicitam que, de maneira imediata, Luis Rubiales apresente a sua demissão como presidente da RFEF." O Daily Mail escreve que a viragem de posição da RFEF é motivada pela ameaça da FIFA em banir aos clubes espanhóis das competições internacionais. Esta sanção seria aplicada caso a federação não acatasse o castigo aplicado a Rubiales.

O caso do beijo à jogadora Jenni Hermoso já ultrapassou a esfera da justiça desportiva e corre agora nos tribunais, depois de o Ministério Público espanhol ter decidido, nesta segunda-feira, abrir uma investigação a Luis Rubiales.

A futebolista negou publicamente que existisse qualquer consentimento no beijo, denunciando sentir-se “vítima de uma agressão”. As autoridades espanholas convidaram Jenni Hermoso a apresentar uma queixa formal contra Rubiales, lembrando que tem um prazo de 15 dias para poder juntar-se ao processo de denúncia.

Depois de todos os primeiros apoiantes terem, agora, condenado a acção do presidente suspenso, apenas a mãe parece manter-se ao lado de Rubiales. Esta segunda-feira, Ángeles Béjar iniciou uma greve de fome e fechou-se numa igreja na região de Andaluzia. A progenitora do presidente da RFEF diz que apenas terminará o protesto quando acabar a “perseguição desumana e sangrenta” ao filho. Depois de 24 horas, Ángeles continua na igreja em protesto.

O incidente ocorreu no momento em que Rubiales estava a dar as medalhas de ouro às jogadoras espanholas após a vitória por 1-0, frente à Inglaterra, na final do Campeonato do Mundo. Rubiales agarrou a cabeça de Jenni e beijou-a nos lábios. As imagens provocaram críticas generalizadas internacionalmente, com a jogadora a negar existir consentimento para este comportamento e a dizer que estes casos "nunca devem ficar sem castigo".

Na primeira reacção ao caso, Rubiales chamou "idiotas" aos críticos. Depois, em conferência de imprensa, reafirmou que o beijo foi consentido e que não existiu comportamento impróprio. Uma versão negada por Jenni, com 33 jogadoras a renunciarem à selecção espanhola enquanto os líderes da federação não forem substituídos.