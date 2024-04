Luis Rubiales detido após aterrar em Espanha

Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), foi detido esta quarta-feira após aterrar em Madrid, avançam os meios de comunicação social espanhóis. O antigo responsável federativo está no centro de uma investigação sobre alegados actos criminosos associados à corrupção empresarial e branqueamento de capitais.

As autoridades espanholas acompanharam a chegada do voo proveniente da República Dominicana e concretizaram a detenção numa das pistas de aterragem do aeroporto internacional Adolfo Suárez-Barajas, em Madrid. A detenção era já uma certeza, sabendo-se que Rubiales tinha comprado um bilhete de avião para o dia 6 de Abril. O antigo responsável federativo decidiu antecipar a viagem em 72 horas, regressando a Espanha esta quarta-feira.

Rubiales será agora conduzido ao tribunal, onde será interrogado por um juiz de instrução. Após prestar esclarecimentos, ficará a conhecer as medidas de coacção.

O processo afecta supostas irregularidades nos contratos celebrados pela RFEF desde 2018, período em que o organismo esteve sob a presidência de Luis Rubiales e que inclui a realização da Supertaça espanhola de futebol na Arábia Saudita.

As buscas decorreram na sede da RFEF, em Madrid, e na casa de Luis Rubiales, em Granada, entre outros locais, com pelo menos quatro detenções a serem efectuadas.

Luis Rubiales foi afastado da Federação Espanhola de Futebol após ter beijado sem consentimento a jogadora da selecção Jenni Hermoso após o Mundial de futebol feminino. Com Lusa