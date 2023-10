FIFA afasta Luis Rubiales do futebol durante três anos

Castigo, motivado pela conduta do ex-presidente da RFEF no caso Jeni Hermoso, tem aplicação a nível nacional e internacional.

O Comité Disciplinar da FIFA decidiu afastar Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), de todas as actividades relacionadas com futebol durante os próximos três anos. Uma sanção que produz efeitos a nível nacional e internacional, e que foi determinada pela infracção ao artigo 13.º do Código Disciplinar do organismo, na sequência do caso que envolveu a jogadora espanhola Jeni Hermoso.

"A FIFA reitera o seu compromisso absoluto de respeitar e proteger a integridade de todas as pessoas, e de zelar pelo respeito das normas básicas de conduta cívica", pode ler-se no comunicado emitido pelo organismo.

Em causa, recorde-se, está o incidente que envolveu Rubiales e Jeni Hermoso, durante a entrega de medalhas às jogadoras espanholas, ainda no estádio, logo depois da final do Mundial. O ex-dirigente beijou a jogadora, que mais tarde viria a afirmar que o gesto não fora consentido, enquanto Rubiales insistiu sempre que tinha sido consensual.

Depois de ter sido suspenso provisoriamente pela FIFA, Luis Rubiales vê agora a decisão de afastamento tornar-se mais sólida, tendo sido notificado nesta segunda-feira. O ex-líder da RFEF pode, porém, recorrer ainda para o Comité de Apelo da FIFA, se assim o entender.