Seis canções que ajudaram a fazer Abril: E depois do adeus, Paulo de Carvalho

Seis canções, seis conversas sobre como o caminho para Abril também se fez de música. Paulo de Carvalho recorda E depois do adeus.

E depois do adeus. Primeira senha do 25 de Abril, escolhida pelos militares, é uma canção de amor escrita por José Niza a partir de cartas por ele enviadas à mulher em plena guerra colonial, quando estava no mato de Angola, como alferes miliciano. Venceu o Festival da Canção de 1974 na voz de Paulo de Carvalho, que a teve por mote desta conversa.

O podcast Canções de Abril explora seis canções que ajudaram a fazer Abril, em conversas com quem lhes deu voz.

O jornalista Nuno Pacheco conversa com Luís Cília, Manuel Freire, Sérgio Godinho, Fernando Tordo, Paulo de Carvalho e Francisco Fanhais em seis episódios. Em cada um a canção é o mote para recordar os anos de canto e de luta, a censura e a perseguição. Às segundas e quintas-feiras, até 25 de Abril.

