Entrevista com o Vampiro, agora em série e com Jacob Anderson como um monstro complicado

A série, que passou nos EUA no final de 2023, é húmida. Estreia-se esta segunda-feira às 22h10 no canal AMC. Anderson, o Verme Cinzento de A Guerra dos Tronos, é o novo Louis.

Os vampiros são assustadores? Sedutores? Relaxantes? As três coisas ao mesmo tempo e mais qualquer coisinha? A adaptação televisiva do canal AMC de Entrevista com o Vampiro, da escritora norte-americana Anne Rice, parece pensar que sim. E a série encontrou o instrumento perfeito para tocar as contradições jazzísticas de um demónio em busca de redenção no seu actor-estrela, Jacob Anderson, por sinal também ele músico.