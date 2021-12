Morreu Anne Rice, autora de Entrevista com o Vampiro

A escritora norte-americana Anne Rice, autora de Entrevista com o Vampiro, morreu no sábado à noite, aos 80 anos, na sequência de complicações surgidas após um acidente vascular cerebral (AVC), anunciou o filho Christopher Rice.

“Estou de coração partido a informar-vos que, esta noite, Anne faleceu devido a complicações resultantes de um AVC”, disse o escritor numa mensagem divulgada nas redes sociais, citado pela Lusa.

Lançado em 1976, o romance Entrevista com o Vampiro foi um best-seller. Anne Rice conta que escreveu o seu primeiro livro em apenas uma semana, depois da morte da filha Claudia com uma leucemia, nome que deu a uma das personagens principais do livro. Em 1994, Entrevista com o Vampiro foi adaptado ao cinema por Neil Jordan, num filme homónimo com Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater e Kirsten Dunst. Rice escreveu sequelas do livro que a tornou famosa, dando origem a uma série de 13 romances intitulada As Crónicas dos Vampiros. Está previsto que o seu maior sucesso seja adaptado a uma série de televisão no próximo ano pela AMC, num trabalho do produtor Mark Johnson (Breaking Bad e Halt and Catch Fire).

A autora encarava o vampiro como uma metáfora das almas perdidas, do estranho, que está simultaneamente dentro e fora, dos monstros que há em todos nós. “O vampiro é um estranho. É a metáfora perfeita para essas coisas. Ele é alguém que parece e soa humano, mas não é humano, por isso está sempre nas margens”, dizia a autora.

Anne Rice, que nasceu Howard Allen O'Brien a 4 de Outubro de 1941​ em Nova Orleães, também escreveu ficção erótica, sob os pseudónimos de Anne Rampling e A. N. Roquelaure. “A imensidão do desgosto da nossa família não tem descrição. Como mãe, o seu apoio foi incondicional: ensinou-me a abraçar os meus sonhos, a rejeitar o conformismo e a desafiar as vozes sombrias do medo e da dúvida”, escreveu o filho, citado pela BBC. “Como escritora, ela ensinou-me a desfiar as fronteiras dos géneros e a entregar-me às minhas paixões obsessivas.”

A escritora será sepultada numa cerimónia privada no jazigo da família no cemitério Metairie em Nova Orleães, acrescentou Christopher Rice, citado pelas agências de notícias Associated Press e EFE.

Com mais de 30 romances publicados na área da literatura de fantasia e gótica, Anne Rice vendeu mais de 150 milhões de livros e tem grande parte da sua obra editada em Portugal pela Publicações Europa-América.