Importância dos polinizadores na agricultura? Estudo quantifica esta dependência

A importância dos valores de dependência dos polinizadores na produção agrícola é subestimada, revelou um estudo internacional conduzido por investigadores da Universidade de Coimbra (UC), que foi divulgado esta segunda-feira. O estudo, realizado em parceria com a Universidade Federal de Goiás, no Brasil, mostrou que "mais de 74% das culturas polinizadas por animais dependem fortemente dos polinizadores, contribuindo com mais de 40% da sua produção agrícola".

A investigação teve como objectivo principal "actualizar e avaliar os valores de dependência dos polinizadores em culturas agrícolas a nível global", explicou a primeira autora do estudo, Catarina Siopa, que é aluna de doutoramento na Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC. Estes valores são "cruciais para compreender e quantificar a contribuição dos polinizadores na produção agrícola e são utilizados para orientar políticas e práticas de gestão visando uma produção sustentável de alimentos", justificou.

Apesar da sua importância, segundo o estudo, "as compilações destes valores ao nível global encontram-se desactualizadas e não contemplam a variabilidade entre culturas relacionadas, nem a limitação de pólen", ou seja, "a produção que se perde devido à baixa quantidade e/ou qualidade de pólen depositado pelos polinizadores".

Uma análise de dados publicados em 2023, resultantes de uma revisão sistemática da literatura conduzida por Catarina Siopa (que compilou estudos sobre experiências de polinização), serviram de base à investigação. O estudo inclui também uma lista de 141 culturas agrícolas e os seus valores de dependência, considerando pela primeira vez a variedade agrícola.

Catarina Siopa frisou que estes resultados "constituem uma ferramenta importante para produtores e agricultores na tomada de decisões, uma vez que podem definir as culturas e, dentro destas, as variedades a plantar conforme as necessidades de polinização e as características do local".

O artigo, que foi publicado na revista científica Journal of Applied Ecology, destacou também a importância de considerar a limitação de pólen ao avaliar a dependência dos polinizadores das culturas. "As metodologias tradicionais podem levar a uma subestimação significativa, o que pode ter implicações sérias para as políticas de gestão agrícola e conservação dos polinizadores", alertou a investigadora.

Foto Helena Castro, Catarina Siopa, João Loureiro e Sílvia Castro participaram na investigação D.R.

Na opinião da investigadora, com este estudo, foi dado "um passo importante para compreender melhor a contribuição dos polinizadores para a segurança alimentar e para desenvolver práticas agrícolas sustentáveis". Além de Catarina Siopa, o artigo científico contou com a participação de Sílvia Castro, João Loureiro e Helena Castro, investigadores do Centro de Ecologia Funcional do Departamento de Ciências da Vida, que tiveram a colaboração de Luísa Gigante Carvalheiro, da Universidade Federal de Goiás.