China publica primero atlas geológico da Lua em alta definição

A China publicou este domingo, 21 de Abril, o primeiro atlas geológico da Lua em alta definição, um compêndio que apresenta dados de mapeamento básicos para o futuro da investigação e da exploração lunar.

A publicação está disponível em chinês e inglês e tem uma escala de 1:2,5 milhões, disse o Instituto de Geoquímica da Academia de Ciências da China.

"Este atlas é de grande importância para estudar a evolução da Lua, escolher o melhor lugar para uma futura estação de investigação lunar e empregar recursos. Também pode ajudar a compreender melhor a Terra e outros planetas do sistema solar como Marte", afirmou o cientista e académico Ouyang Ziyuan, citado pela agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

O investigador do Instituto de Geoquímica Liu Jianzhong lembrou que os mapas geológicos da Lua publicados na era das missões norte-americanas Apolo não foram actualizados e continuam a ser usados na investigação neste campo. "Com os progressos no estudo geológico lunar, esses mapas antigos já não respondem às necessidades das futuras investigações e da exploração", acrescentou Liu.

Nos últimos anos, Pequim investiu fortemente no programa espacial, tendo conseguido realizar várias missões lunares e construir uma estação espacial própria.