CDS é “um partido útil” que “resolve problemas”, diz Nuno Melo

O congresso do CDS-PP realiza-se este sábado e domingo, em Viseu, e contará com ex-presidentes centristas como José Ribeiro e Castro e Manuel Monteiro.

O CDS-PP é um "partido útil, que resolve problemas" e "tem quadros capazes". A descrição foi feita pelo presidente do partido, Nuno Melo, à chegada do 31.º Congresso do partido, que se realiza em Viseu. Depois de dois anos com o partido sem assento no Parlamento, o líder centrista olha para o hiato como uma "lição", destacando que o CDS-PP optou por "resistir e construir", reerguendo-se nestas últimas legislativas. Agora, vincou, o desafio é "crescer", actualizando a mensagem do partido, "chamando pessoas" e apoiando-se "nos melhores" para "resolver os problemas".