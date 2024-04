CDS faz congresso a pensar em “encontrar espaço na AD” e “captar eleitorado”

É num contexto de contentamento e de alguma exaltação que vai decorrer o XXXI Congresso do CDS-PP, que começa este sábado e termina no domingo, em Viseu. Candidato único, Nuno Melo, que se apresenta aos congressistas com a moção de estratégia “É tempo de crescer”, vai ser reeleito como presidente dos democratas-cristãos. Além de ser electivo, o congresso vai proceder a uma revisão estatutária do partido e aprovar a estratégia para as eleições europeias de 9 de Junho. Na segunda-feira, o PSD vota, em conselho nacional, a proposta de lista de candidatura da Aliança Democrática ao Parlamento Europeu. Ninguém rompe o silêncio que existe relativamente ao cabeça de lista, mas a escolha pode recair no presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

