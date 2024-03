CDS marca congresso para 20 e 21 de Abril em Viseu

O CDS-PP agendou a realização de um congresso para 20 e 21 de Abril, que terá como um dos pontos de agenda a recandidatura de Nuno Melo à presidência do partido. De acordo com uma nota divulgada à imprensa, o encontro foi aprovado por unanimidade pela Comissão Organizadora do Congresso (COC). O partido, que concorreu nestas legislativas em coligação com o PSD e o PPM (pela Aliança Democrática) deverá integrar o próximo executivo, que só será indigitado depois de contabilizados os votos dos emigrantes.

Nuno Melo foi um dos dois deputados eleitos pelo CDS à Assembleia da República. Actualmente, o presidente do CDS-PP é eurodeputado no Parlamento Europeu, mas irá deixar esse cargo no início de Abril para assumir o mandato na Assembleia da República. Em Junho, haverá novas eleições europeias.

Além de Nuno Melo, eleito pelo Porto, o CDS-PP elegeu também Paulo Núncio, pelo círculo eleitoral de Lisboa. A eleição destes dois deputados marca o regresso do partido ao Parlamento, depois de, em 2022, o CDS-PP não ter conseguido representação parlamentar.

O encontro ainda não tem programa, mas de acordo com o regulamento da reunião magna, disponível no site do CDS-PP, as moções de estratégia globais e as sectoriais têm de ser entregues à Comissão Organizadora do Congresso até 1 de Abril.

A lista da Comissão Organizadora do Congresso (COC) é presidida pelo ex-deputado do CDS, Pedro Morais Soares e conta também com os centristas Pedro Magalhães, João Paulo Viegas, Tiago Dias Sá, Diana Vale, Isaque Pinto, Otília Gomes, Tomás Amaro Monteiro e Pedro Monteiro.

A última reunião magna de cariz electivo realizou-se em Abril de 2022, altura em que Nuno Melo assumiu a liderança do CDS-PP, depois de a sua Comissão Política Nacional obter 74,93% dos votos dos delegados ao 29.º Congresso, substituindo Francisco Rodrigues dos Santos.

A AD foi a força política mais votada pelo círculo eleitoral de Viseu, com 36,36% dos votos, elegendo três deputados (os mesmos que o PS). com Lusa