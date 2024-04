ETA visitou a campanha basca e os seus herdeiros até podem vencer (mas não governar)

Socialistas esperam manter-se no poder, aliados ao Partido Nacionalista Basco. Resultados do EH Bildu, que pode ser a formação mais votado, não permite excluir surpresas.

Os pedidos de desculpa às vítimas “das acções armadas da ETA” foram-se sucedendo ao longo dos anos, muitas pela voz de Arnaldo Otegi, secretário-geral da aliança independentista de esquerda Euskal Herria Bildu (EH Bildu), ex-membro da ETA e ex-líder do Batasuna, o ilegalizado braço político da organização. Na campanha para as eleições deste domingo, voltaram, com o candidato do Bildu, Pello Otxandiano, a pedir “perdão” pela possibilidade de ter "ferido a sensibilidade das vítimas" ao recusar chamar organização terrorista ao “grupo armado”.