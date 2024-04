O leitor pode ser surpreendido no domingo 21 de Abril com o resultado das eleições bascas: podem ser ganhas pelos "filhos e netos" da ETA, o partido EH Bildu, de Arnaldo Otegi. Poderão vencer em número de votos, mas o Partido Nacionalista Basco (PNV) poderá obter mais mandatos e permanecer no poder aliado aos socialistas.