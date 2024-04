Tecnologia e fraude académica abrem nova série de debates do PSuperior

As conferências do PSuperior regressam às instituições de ensino nesta segunda-feira, dia 22 de Abril.

O problema do plágio assume hoje contornos novos, intimamente associados à tecnologia. O rápido crescimento de plataformas de Inteligência Artificial coloca uma série de desafios às instituições de ensino, em particular às do ensino superior. Como estão elas a lidar com este fenómeno? O ensino e a avaliação, tal como os conhecemos, ainda fazem sentido face a esta nova realidade? É este o tema da primeira de uma nova série de conferências do PSuperior, iniciativa que promove a literacia mediática lançada pelo PÚBLICO e que conta com o apoio de diversos parceiros.

Acontece nesta segunda-feira, dia 22 de Abril, pelas 15h, no Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), auditório H202. "Tecnologia e fraude académica. Como está o ensino superior a lidar com o problema?", é a questão que junta Maria João Viamonte, presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto; Paulo Peixoto, pró-reitor da Universidade de Coimbra e membro do Instituto Internacional para a Pesquisa e a Acção sobre Fraude Académica e Plágio; e Rodrigo Portela, presidente da Associação de Estudantes do ISEP.

A mesa-redonda é moderada por Samuel Silva, jornalista do PÚBLICO, que há vários anos faz a cobertura dos temas relacionados com ensino superior.

As conferências PSuperior irão, nas próximas semanas e meses, percorrer o país. Juntam professores, investigadores, estudantes e profissionais das mais diversas áreas e o objectivo é reflectir sobre os desafios que marcam o presente e o futuro envolvendo no debate jovens dos diferentes graus de ensino de universidades e politécnicos.

Alguns dos temas que se seguem: "A publicidade e as redes sociais: os anúncios ainda funcionam no tempo dos influencers?"; "Como vai a Inteligência Artificial revolucionar a Academia e os métodos de ensino?"; "Quero mudar o mundo. Posso ganhar a vida dedicando-me a causas sociais?"

Todos os debates acontecem em cidades com instituições de ensino superior e terão transmissão no site e redes sociais do PÚBLICO.

Perguntas e sugestões para estes debates são bem vindas e podem ser enviadas para este email: psuperior@publico.pt. Também é possível enviar questões que podem ser colocadas durante os debates nos comentários da transmissão nas nossas redes sociais. Ficamos atentos.

Estas conferências são parte integrante do PSuperior, que procura promover a literacia mediática na comunidade de estudantes do ensino superior, e envolvê-los nos temas do quotidiano. O PSuperior conta com o apoio da Google, Fidelidade, Porto Editora, IPG Mediabrands, NTT DATA Portugal, Fundação Eugénio de Almeida, Fundação INATEL, Visapress e FUEL, permitindo que cinco mil estudantes tenham acesso a assinaturas do PÚBLICO.