Filipa Vieira em Sabe Deus: “O fado cresceu comigo, fez sempre parte de mim”

Primeiro disco numa carreira já com mais de duas décadas, Sabe Deus, de Filipa Vieira, vai ser apresentado ao vivo daqui a um mês em Lisboa, no Maria Matos, dia 20 de Maio, às 21h.

Filipa Vieira é mais um nome a surgir no panorama dos novos no fado. Não que ela tenha começado agora, pelo contrário, começou a cantar há mais de duas décadas, mas só agora se aventurou num disco, a que chamou Sabe Deus. Vai apresentá-lo ao vivo precisamente daqui a um mês, a 20 de Maio, no Maria Matos, em Lisboa, num concerto marcado para as 21h.