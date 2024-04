Paulo Cunha e Lídia Pereira deverão ser apostas de Montenegro para as europeias

Há um muro de silêncio por parte de Luís Montenegro em relação à proposta para a lista da Aliança Democrática ao Parlamento Europeu, que será aprovada segunda-feira numa reunião do conselho nacional do PSD. Esta quinta-feira, em Bruxelas, Luís Montenegro foi questionado, na qualidade de presidente do PSD, sobre o nome que o partido irá escolher para cabeça de lista e o perfil do candidato. O primeiro-ministro sorriu e disse que teria "todo o gosto" em "satisfazer essa curiosidade", notando que "oportunamente" a lista será anunciada e remetendo o anúncio oficial para segunda-feira. "Não estou aqui nessa qualidade [de presidente do PSD]", escudou-se.

