Metsola apela ao voto nas europeias e pede aos portugueses que “não cedam ao cinismo fácil”

Depois de se reunir com a presidente do Parlamento Europeu, o primeiro-ministro reafirmou “o empenho do Governo português no lançamento de uma campanha de sensibilização dos eleitores”.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, apelou esta sexta-feira, em Lisboa, ao voto nas eleições europeias, pedindo aos portugueses que "não cedam ao conforto do cinismo fácil", enquanto enalteceu aquilo a que chamou "efeito português". No âmbito de um périplo pelos Estados-membros da União Europeia prévio às eleições de 9 de Junho, a dirigente europeia esteve em Lisboa, tendo sido distinguida pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), e reunido com os líderes de PSD e PS, com o presidente da Assembleia da República, o Presidente da República e ainda o presidente da Câmara de Lisboa.

"Se a Europa ainda não é o lugar que querem que seja, compreendam que a responsabilidade de a mudar é tanto vossa como de qualquer outra pessoa. (...) Não cedam ao conforto do cinismo fácil nem se deixem influenciar pelas soluções ocas para questões complexas apresentadas pelos extremos políticos", pediu a líder europeia, durante a cerimónia em que foi distinguida com o grau de doutor honoris causa atribuído pelo ISCSP, da Universidade de Lisboa.

"Levanta-te, sê a mudança, faz com que a tua voz seja ouvida. Pára de esperar que alguém o faça. No dia 9 de Junho, vai votar e faz parte desse histórico efeito português", pediu Metsola.

Já depois do encontro com Metsola, o primeiro-ministro anunciou que irá recorrer ao voto antecipado nas próximas europeias, fazendo-o logo a 2 de Junho, para dar o exemplo aos eleitores portugueses, num sufrágio em que Portugal terá "um desafio acrescido".

No final de um encontro de pouco mais de meia hora, na residência oficial em São Bento, Luís Montenegro reconheceu que "Portugal é talvez o país onde o desafio de participação é maior", já que a eleição será a 9 de Junho, numa semana que antecede um feriado nacional de 10 de Junho e, em vários locais, o de Santo António, a 13.

"Partilhei com a presidente do Parlamento Europeu o empenho do Governo português no lançamento de uma campanha de sensibilização dos eleitores", afirmou, num anúncio que já tinha feito no debate preparatório do último Conselho Europeu.

Em primeiro lugar, explicou, a possibilidade que está a ser desenvolvida de, através da desmaterialização dos cadernos eleitorais, o exercício de voto em 9 de Junho "poder ser concretizado em mobilidade". "Ou seja, as pessoas poderem votar ao longo de todo o território nacional e não apenas na secção de voto onde estão inseridos."

Por outro lado, essa campanha incidirá também sobre os mecanismos já previstos na lei para o voto antecipado, uma semana antes. "Eu próprio darei o exemplo e muitos membros do Governo: votarei no dia 2 de Junho. Não que estivesse impedido ou a pensar estar de férias ou a gozar descanso no dia 9, mas para mostrar aos eleitores portugueses que tenham outros planos que é possível exercer o direito de voto uma semana antes", disse.

Montenegro e Metsola já tinham estado juntos esta semana em Bruxelas, no Conselho Europeu, com Montenegro a salientar a partilha de "valores comuns e interesse em salvaguardar a paz", em matérias como a ajuda à Ucrânia ou a condenação do ataque do Irão a Israel.

Durante a manhã, a presidente do Parlamento Europeu reuniu-se com o líder do PS, Pedro Nuno Santos, tendo os dois trocado presentes que tinham em comum a alusão ao antigo Presidente da República Mário Soares.

