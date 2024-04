Israel já terá respondido ao ataque do Irão. Ouvidas explosões em Isfahan

Ouvidas “fortes explosões” no centro do Irão. Televisões norte-americanas avançam que Israel já respondeu ao ataque do Irão no sábado. Forças israelitas não comentam.

As forças de Israel terão respondido esta madrugada ao ataque do Irão do último sábado, na sequência do bombardeamento a um consulado iraniano na capital síria de Damasco no início do mês, em que morreram vários oficiais da Guarda Revolucionária. Terão sido ouvidas "fortes explosões" na província de Isfahan, no centro do país, alegadamente correspondentes à intercepção de drones enviados pelos israelitas. Também há relatos, embora pouco claros, de explosões no Iraque e Síria.

A cadeia de televisão norte-americana ABC News noticiou, citando um responsável dos Estados Unidos, que Israel lançou um ataque contra o Irão. Esta informação surgiu depois de o Irão ter relatado "fortes explosões" na província de Isfahan, e depois de Israel ter anunciado a intenção de responder aos ataques iranianos.

De acordo com as autoridades norte-americanas, o Governo de Benjamin Netanyahu terá avisado a Administração de Joe Biden na quinta-feira que pretendia responder ao Irão dali a 24 a 48 horas. Segundo a CNN, os israelitas garantiram aos aliados americanos que as instalações nucleares iranianas não seriam atingidas. Um comandante iraniano, Siavosh Mihandoust, confirmou que não foram registados estragos no país até agora.

O Irão activou a defesa aérea em várias províncias, na sequência das informações sobre pelo menos uma explosão no centro do país, avançou a agência de notícias estatal iraniana IRNA. Algumas explosões foram registadas perto da base aérea de Shahid Salami, na cidade iraniana de Isfahan, onde também existem infra-estruturas de energia nuclear.

A Agência Internacional da Energia Atómica confirmou através das vias oficiais nas redes sociais que "não há danos nas instalações nucleares de Irão". Rafael Grossi, director-geral da instituição, apelou " à extrema contenção de todos" e reiterou que "as instalações nucleares nunca devem ser alvo de conflitos militares".

As autoridades iranianas suspenderam todos os voos comerciais a partir e com destino a vários aeroportos, incluindo Teerão, disse a agência Mehr, citando as autoridades aeroportuárias. A FlyDubai, companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, também confirmou o cancelamento dos voos para o Irão. Um dos voos que já estava no ar em direcção a Teerão acabou por regressar ao Dubai.

As autoridades israelitas ainda não quiseram confirmaram oficialmente o ataque contra o Irão.

A Austrália pediu entretanto aos cidadãos para saírem de Israel e dos territórios palestinianos. Dada a "forte ameaça de retaliação militar e de ataques terroristas", Camberra "instou os australianos que se encontram em Israel e nos Territórios Palestinianos Ocupados a abandonarem o país se estiverem confiantes de que o podem fazer em segurança", escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa nota.