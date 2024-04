Operação Influencer: O Ministério Público ainda é credível?

Não há matéria, mas há consequências: era um Governo de maioria absoluta "que caiu devido à Operação Influencer". Demorou um dia, mas o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, defende que, depois de conhecida a decisão do Tribunal da Relação sobre o recurso do Ministério Público das medidas de coacção aos detidos e arguidos da investigação que levou à demissão do primeiro-ministro António Costa, são necessárias explicações.

