Bairros Norad: há uma história do realojamento dos retornados ainda por contar

Uma foto-reportagem de José Sérgio, com curadoria do arquitecto Joaquim Moreno, abre na galeria Rampa, no Porto, uma janela para o conhecimento desta realidade: Urgência Petrificada.

Joaquim Moreno, arquitecto pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto com títulos pós-licenciatura em Barcelona e Princeton, nasceu em Luanda em 1973 e, dois anos depois, após a declaração de independência de Angola e a guerra civil que se lhe seguiu, acompanhou a família no regresso a Portugal, tendo-se estabelecido numa aldeia de Alfândega da Fé, de onde os pais eram originários. Foi um “retornado”: “Se calhar, no mundo pós-colonial, já vamos mudando de palavra, mas esse foi o nome que se nos colou à pele”, diz ao PÚBLICO.