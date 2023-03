Mutatis mutandis, a sala de aula vai sobreviver

Na Garagem Sul do Centro Cultural de Belém, uma exposição com curadoria de Joaquim Moreno propõe-se repensar o futuro da escola a partir de temas como o corpo, a assembleia e a transgressão.

Uma visita a espaços e arquitecturas, uma reflexão, uma investigação. Qualquer um destes termos pode aplicar-se a Sala de Aula, um olhar adolescente, exposição que até 10 de Setembro assenta no Garagem Sul do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Com a curadoria do arquitecto e professor Joaquim Moreno, leva o visitante a diferentes salas de aula – e a diferentes escolas –, numa viagem ao século XX tocada já pelas mutações que a aprendizagem, o trabalho e o ensino têm vindo a sofrer nos últimos anos 20 anos.