Lamas e Vale de Cambra recebem urgências aos sábados e domingos para aliviar a Feira

Os doentes urgentes que aos sábados, domingos e feriados sejam triados com pulseiras verdes ou azuis estão a ser atendidos em Lamas e Vale de Cambra, em vez de no hospital de Santa Maria da Feira.

Segundo revelou nesta quarta-feira a administração dessas três unidades de saúde, o objectivo é aliviar ao fim-de-semana a urgência do hospital da Feira — que é sede da Unidade Local de Saúde do Entre Douro e Vouga e serve cinco municípios do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto — e deixá-la mais desimpedida para os casos que, entre os efectivamente urgentes, se revelem de maior gravidade segundo os critérios da Triagem de Manchester.

O grau de gravidade do doente continua a ser avaliado previamente pelos técnicos das linhas telefónicas SNS 24 ou 112, que desde 5 de Março têm sempre que ser consultadas antes da deslocação à urgência do Hospital São Sebastião nos casos que não envolvam trauma grave como acidentes viários ou laborais, ataque cardíaco e agressão, ou doentes de particular risco como acamados e menores de um ano.

"Isto aplica-se apenas ao fim-de-semana e aos feriados", realçou Miguel Paiva, presidente do conselho de administração da ULS do Entre Douro e Vouga, "mas há muita gente que ainda não está familiarizada com este procedimento e convém esclarecer a população para a eventualidade de poder ser encaminhada para Lamas ou Vale de Cambra".

A escolha de um local ou outro é definida pelos serviços de referenciação consoante a morada do utente, já que Santa Maria de Lamas é uma freguesia do concelho da Feira, cerca de sete quilómetros a norte do hospital de São Sebastião, enquanto Vale de Cambra é um município que dista aproximadamente 20 quilómetros desse hospital, rumo a sul.

Num e noutro caso, os doentes com sintomas que justificam pulseira azul ou verde serão acolhidos pelas equipas do Serviço de Atendimento Complementar das duas referidas localidades e Miguel Paiva afirma que esses profissionais estão "totalmente aptos para lidar com esse tipo de urgência" e têm no local "tudo o que é necessário para acompanhar devidamente essas situações".