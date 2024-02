Os doentes pouco graves que se dirigirem às urgências dos hospitais de Vila Nova de Gaia e de Santa Maria da Feira por sua iniciativa, sem uma referenciação prévia, vão deixar de ser assistidos nestes serviços caso o seu atendimento não seja considerado urgente, ou seja, se forem triados com pulseiras verdes ou azuis. Mas sairão das urgências com a garantia de que terão uma consulta médica num centro de saúde no mesmo dia ou no dia seguinte.

