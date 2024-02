Projecto de urgências referenciadas alargado aos hospitais de Gaia e de Entre o Douro e Vouga

Projecto-piloto, que implica o acesso às urgências através de uma referenciação, teve início em Maio do ano passado com o hospital e centros de saúde de Vila do Conde e Póvoa do Varzim.

O projecto Ligue antes, salve vidas, que promove que antes de se deslocarem às urgências hospitalares os utentes liguem primeiro para a Linha SNS 24, vai ser alargado às Unidades Locais de Saúde (ULS) de Gaia/Espinho e de Entre Douro e Vouga. O projecto-piloto, que implica o acesso às urgências através de uma referenciação, teve início em Maio do ano passado com o hospital e centros de saúde de Vila do Conde e Póvoa do Varzim.

Na portaria, publicada esta terça-feira em Diário da República, o Governo explica que o recurso aos serviços de urgência por decisão dos utentes “continua a ser realizado por parte significativa de utentes com pouca gravidade clínica, pelo que se impõe uma organização administrativa do fluxo de doentes capaz de optimizar a capacidade de resposta do SNS”.

E salienta que a urgência “deve estar reservada” a quem precisa desse tipo de cuidados” e que os doentes com pouca gravidade podiam “ser melhor atendidos noutros pontos do sistema”.

No diploma recorda-se que “foi colocada em discussão pública”, e que recebeu um conjunto de propostas, um projecto de portaria que “procede à definição da forma como os estabelecimentos e serviços prestadores de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde desenvolvem respostas de proximidade às necessidades assistenciais em situação de urgência”. E que se pretende “criar condições para um processo global de reforma do acesso aos serviços de urgência”.

“Enquanto se prepara esse processo de progressiva generalização”, o Governo refere que em nome da “eficiência” do SNS e da “qualidade dos cuidados prestados”, sob proposta da Direcção Executiva do SNS (DE-SNS), alarga agora o projecto que começou em Vila do Conde "à Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho" e "à Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga"​.

Seguindo o que já estava em prática nos concelhos de Vila do Conde e Póvoa do Varzim – “tendo os resultados evidenciado um excelente nível de acesso, com satisfação dos utentes e dos profissionais”, refere-se na portaria - o acesso aos cuidados de saúde hospitalares deve “ser precedido de referenciação” através do INEM, da Linha SNS 24, do centro de saúde, de um médico com informação clínica assinada ou de outra instituição de saúde, pública, privada ou social.

Caso o utente se apresente sem esta referenciação nas urgências, deve ser-lhe disponibilizado um telefone para contactar o SNS 24 e ter a respectiva referenciação. Se por alguma razão não for possível o encaminhamento ou o doente recursar, deve-lhe ser feita a triagem nas urgências. Se receber pulseira verde ou azul – casos pouco ou não urgentes – o doente deve ser encaminhado para o centro de saúde com consulta marcada para o mesmo dia ou para o seguinte.

Existem excepções previstas neste processo. É o caso dos doentes acamados ou em cadeira de rodas, das vítimas de trauma recente, de doentes com situações cardiovasculares agudas, problemas do foro psiquiátrico, das mulheres grávidas ou que "necessitem de tratamento urgente e inadiável”, menores de um ano ou maiores de 70 anos, entre outros, “em que é obrigatória a avaliação do utente no SU [serviço de urgência]”, mesmo que triados com pulseiras verde ou azul.

O diploma entra em vigor esta quarta-feira, mas cabe à DE-SNS “definir o calendário da sua efectiva implementação”.