Operação Influencer: Relação desfaz Ministério Público e Marcelo está contente

A recusa do Tribunal da Relação de Lisboa ao recurso do Ministério Público dá alento, na opinião do Presidente da República, à possibilidade de Costa presidir ao Conselho Europeu. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta quarta-feira, em Coimbra, que "começa a ser mais provável" haver um português no Conselho Europeu, referindo-se indirectamente ao antigo primeiro-ministro António Costa.

