Governo revê em baixa corte de IRS de Costa e aumenta alívio previsto pela AD

O Governo reviu em baixa a estimativa de 1327 milhões de euros de redução do IRS prevista no Orçamento do Estado para 2024 pelo executivo de António Costa face a 2023. Numa intervenção que deixou sem resposta as perguntas de várias bancadas, o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, afirmou que o Governo "sabe hoje" o "valor exacto" da redução fiscal inscrita no orçamento do Governo socialista: "1191 milhões de euros" (menos 136 milhões de euros do que os 1327 milhões). Mantendo o compromisso de um “desagravamento fiscal” global de 1500 milhões de euros em 2024 (em relação ao ano passado), o Governo estima assim aumentar o alívio adicional de 173 milhões inicialmente previsto pela Aliança Democrática (AD) para 309 milhões de euros.

