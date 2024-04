Primeira-ministra da Estónia insiste na urgência do envio de sistemas aéreos para a Ucrânia

Kaja Kallas aponta para o sucesso de Israel a defender-se do ataque do Irão e lembra que são os mesmos drones Shahed que estão a atingir a Ucrânia noite e dia.

Quando o assunto é defesa aérea, a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, não faz distinção entre o compromisso dos Estados-membros da União Europeia com a segurança de Israel, que na madrugada de domingo foi capaz de neutralizar 99% dos drones e mísseis balísticos lançados pelo Irão, e o apoio à Ucrânia, que continua a reclamar o envio destes sistemas para poder defender-se dos ataques contínuos da Rússia.

“São os mesmos drones Shahed que estão a atacar a Ucrânia noite e dia. Se os mesmos aliados conseguem abatê-los em Israel também o podem fazer na Ucrânia. Que mensagem enviamos se os abatemos num lado e não noutro?”, questionou Kallas, que esta quarta-feira veio recordar as palavras do Presidente Volodymyr Zelensky ao Conselho Europeu – e repetir o seu pedido para envio urgente de sistemas anti-aéreos para proteger as cidades e infra-estruturas que estão na mira das forças russas.

“O ataque do Irão contra Israel mostra que podemos cooperar, que podemos fazer mais e que podemos fornecer à Ucrânia o mesmo tipo de sistemas de defesa aérea para que eles se possam proteger dos ataques, que neste momento se concentram em instalações energéticas, para deixar o país sem electricidade e o Estado incapaz de funcionar”, afirmou a primeira-ministra da Estónia, que nunca perde uma oportunidade para pedir mais ajuda para o Governo de Kiev.

“Como disse o Presidente Zelensky, as palavras não detêm os drones, nem interceptam os mísseis. Para isso, são precisos sistemas de defesa. É essa assistência tangível que está realmente a fazer falta à Ucrânia”, insistiu Kallas, recuperando a comparação entre o que se passou em Israel e o que se passa na Ucrânia, para alertar para as possíveis consequências da inacção dos líderes europeus.

“Quando o Irão começou a ajudar a Rússia com drones, não fizemos o suficiente para o travar. Agora vemos como eles se sentiram encorajados para atacar Israel. E como a Rússia se sente ainda mais encorajada para atacar a Ucrânia”, assinalou, lembrando que desde o início da guerra de agressão, Moscovo aposta que o apoio prometido pelos 27 não se materialize e que “a unidade europeia se desfaça”, à medida que outros conflitos concorrem pelas atenções dos líderes.

Kallas, que também nunca desperdiça uma hipótese para fazer comparações históricas, recuou até aos anos 1930 para lembrar como a Alemanha, a Itália ou o Japão souberam explorar um “momento de caos” para movimentações agressivas, perante a passividade da comunidade internacional. “Quando a agressão de um país funciona, isso é um convite à agressão para outros países”, considerou.

“Penso que temos que aprender com a história, e não cometer os mesmos erros”, observou, insistindo que agora é a Rússia que se sente “encorajada” pela “reacção demasiado fraca” da União Europeia à invasão em larga escala da Ucrânia. “Por isso continua a querer transmitir esta mensagem, de que o mundo livre não pode deixar de demonstrar a sua vontade clara de derrotar a agressão russa na Ucrânia”, concluiu.