Dois feridos em incêndio em loja transformada em habitação em Lisboa

Duas pessoas ficaram feridas em Lisboa na sequência de um foco de incêndio numa loja transformada em habitação num edifício de três pisos na Rua Santo António dos Capuchos, disse à agência Lusa fonte da Câmara Municipal.

Segundo adiantou à Lusa a directora do Serviço Municipal de Protecção Civil, Margarida Castro Martins, o incêndio causou dois feridos, não se sabendo ao certo quantas pessoas estavam no interior da loja, uma vez que abandonaram o local na altura da ocorrência. O incêndio ocorreu pelas 2h num edifício de habitação de três andares e águas furtadas, sendo que no piso térreo existem duas lojas.

"O incêndio ocorreu numa loja ocupada por nove camas e seis residentes, que, de acordo com informação da Polícia de Segurança Pública, são todos residentes do Bangladesh", indicou. Na origem do pequeno foco de incêndio esteve um curto-circuito, não se tendo as chamas propagado às outras habitações.

Os dois feridos, do sexo masculino de 24 e 34 anos, sofreram queimaduras nos membros inferiores e vias aéreas e foram transportados ao Hospital de São José. Ainda segundo Margarida Castro Martins, um dos feridos já teve alta, pelas 07h20, e foi assistido apenas por inalação de fumos. O outro ferido está internado no hospital, com queimaduras no pé esquerdo e antebraço direito.