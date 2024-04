Como fazer menos compras, cozinhar sem desperdiçar e comer bem

Da próxima vez que estiver prestes a ir à mercearia, pare. Abra os seus armários. Procure no frigorífico. Dê uma vista de olhos no seu congelador.

Entre o aumento dos preços dos alimentos e a crescente catástrofe ambiental do desperdício alimentar, temos boas razões para comer o que temos e deitar fora apenas o que é absolutamente necessário. Mas na correria do dia-a-dia, isso é difícil. Tão difícil que a organização sem fins lucrativos ReFED estima que quase metade do desperdício alimentar nos Estados Unidos ocorre na casa das pessoas. São os restos de comida, os espinafres que se transformaram em papa na gaveta do firgorífico e, para mim, as barras de cereais que comprei "por precaução" e que só abri quando estavam fora de validade.