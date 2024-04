UE renova apelo à contenção de todos para evitar o abismo de uma nova guerra

Agenda do Conselho Europeu foi revista para líderes discutirem os desenvolvimentos no Médio Oriente. Borrell confirma o endurecimento das sanções da UE contra o Irão.

Contenção e isolamento, em vez de retaliação e escalada: esta é a mensagem que a União Europeia quer transmitir a Israel, ao Irão, e aos seus aliados e parceiros do Médio Oriente, no rescaldo do ataque sem precedentes, com centenas de drones e mísseis balísticos, lançados pela república islâmica contra o Estado hebraico, na madrugada de domingo.