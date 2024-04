Stephen Marche, autor de um livro com cenários hipotéticos sobre uma guerra civil nos EUA, diz que os problemas actuais existem desde a fundação do país e não desaparecem com uma troca de Presidentes.

"Os Estados Unidos estão a chegar ao fim. Resta saber como", afirma o jornalista e escritor canadiano Stephen Marche na primeira linha do livro A Próxima Guerra Civil — Notícias da América do Futuro, editado este mês em Portugal pela Zigurate. A poucos dias da estreia de uma grande produção de Hollywood sobre o mesmo tema — Guerra Civil, do realizador Alex Garland, com Kirsten Dunst e Wagner Moura —, Merche diz ao PÚBLICO que a espiral de violência não é inevitável, mas é muito preocupante: de acordo com os modelos de análise sobre irrupção de violência armada, "os EUA são hoje, tecnicamente, um país em pré-guerra civil".