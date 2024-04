Sobrinho de Carlos III, Peter Philips, é o mais recente solteiro na realeza

O filho mais velho da princesa Ana é o novo solteirão mais cobiçado da realeza. Peter Philips, de 46 anos, terminou o namoro com Lindsay Wallace, com quem estava há três anos, noticia a imprensa britânica. Desconhece-se o motivo da ruptura, mas Philips torna-se agora o único neto da Isabel II a estar solteiro.

O discreto Peter Philips ganhou novo protagonismo em 2021, quando serviu de intermediário entre os primos William e Harry, no funeral do príncipe Filipe. Nesse mesmo ano, depois de 13 anos de casamento, divorciou-se oficialmente da canadiana Autumn Kelly, com quem partilha duas filhas: Savannah, de 13 anos, e Isla, de 11.

Os tablóides britânicos não demoraram a atribuir-lhe nova namorada, quando foi noticiado que o neto mais velho de Isabel II tinha furado o confinamento para conduzir mais de 700 quilómetros para visitar Lindsay Wallace. Pouco depois, os dois assumiram o namoro e apareceram juntos na corrida de Royal Ascot. Diz-se até que a namorada terá sido apresentada a Isabel II em Janeiro de 2022, no Castelo de Windsor.

Peter Phillips has split from his 'rock solid' girlfriend Lindsay Wallace after three years together.#RoyalFamily pic.twitter.com/rgliSWjA8v — Kate & William News (@RoyalF1101) April 10, 2024

Lindsay Wallace, de 43 anos, é amiga de Zara Tindall, a irmã mais nova de Peter Philips. As duas terão frequentado a escola Gordonstoun, em Moray, na Escócia — instituição onde Carlos III também estudou. Depois de sair da escola, relata o The Sun, Lindsay chegou a trabalhar numa loja de produtos naturais, antes de se dedicar em exclusivo à maternidade — tem dois filhos.

Chegou-se a escrever sobre um possível casamento entre Lindsay e Peter, mas, em Março, sugiram os primeiros rumores de separação, quando o filho da princesa Ana apareceu sozinho no GP do Bahrein​. Peter licenciou-se em Ciências do Desporto e trabalhou na equipa da Williams para a Fórmula 1.

Apesar de ser presença frequente nos eventos familiares dos Windsor — e próximo de Carlos III (foi o primeiro a falar publicamente sobre o cancro do rei) —, Peter não tem títulos reais, tal como a irmã Zara, ambos fruto do casamento da princesa Ana com Mark Philips. Não ser príncipe ou duque, deu-lhe liberdade para explorar diversos percursos profissionais, incluindo uma passagem pelo Royal Bank of Scotland em Hong Kong.

Agora, Peter Philips está de regresso a Londres, onde é director da Sports & Entertainment UK Ltd, uma agência desportiva de organização de eventos, que fundou em 2012 com o amigo James Erskine.