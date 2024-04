Marca de Luís Borges suspende actividade depois de ter sido registada outra Call Me Gorgeous

A nova marca Call Me Gorgeous foi registada no final do ano passado e também se dedica ao comércio de moda. Até estar resolvido o processo judicial, Luís Borges suspendeu o projecto de acessórios.

O modelo e empresário Luís Borges suspendeu a Call Me Gorgeous, a etiqueta de acessórios que lançou em 2021, depois de ter sido registada uma marca com o mesmo nome no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). “Em conjunto com a minha equipa jurídica, entendemos que este registo foi efectuado de má fé e em abuso de direito”, declara, em comunicado, divulgado no Instagram. O PÚBLICO contactou Luís Borges, que se escusou a prestar outras declarações.

De acordo com o registo disponível no site do INPI, a nova marca Call Me Gorgeous, propriedade da empresa Essence Flow Lda, iniciou o processo de registo a 14 de Setembro de 2023, tendo sido aprovado em Dezembro. No mesmo documento, é possível ver que actuará na área da moda, com o comércio de acessórios e vestuário.

“É uma tentativa de explorar indevidamente a ausência de registo formal da marca pela Call Me Gorgeous, Unipessoal, Lda, junto do INPI, com o intuito de obter benefícios ilícitos, conforme poderemos facilmente demonstrar às autoridades competentes”, defende Luís Borges, que anuncia que decidiu “suspender temporariamente as actividades públicas” do projecto.

A Call Me Gorgeous, além de comercializar as peças através da Internet, tem uma loja em Lisboa, que fica fechada, por enquanto, enquanto “reavaliam e restruturam” o projecto para voltar “com mais força e determinação”. A empresa de Luís Borges foi constituída em Julho de 2021, sendo dedicada ao vestuário para adultos, mas nunca chegou a oficializar o registo de marca.

O anúncio desta segunda-feira surge depois de a página da marca de Luís Borges ter sido suspensa no Instagram, fruto de uma denúncia feita pela Essence Flow Lda. Para já não existe qualquer página nas redes sociais da nova marca registada. A Essence Flow Lda é uma sociedade por quotas, com actividades de “consultoria para os negócios e gestão, “relações públicas e comunicação”, bem como “contabilidade e auditoria”. De acordo com a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), são também detentores do site de notícias Fama e Fofoca.

“Ao longo de quase três anos, trabalhei para que este projecto crescesse, prosperasse e alcançasse um público cada vez maior, dentro de fora de Portugal”, lamenta o modelo, que fez carreira internacional e se tornou conhecido pelo mediático casamento com o cabeleireiro Eduardo Beauté. Aliás, o nome para a marca de acessórios vem da alcunha pela qual Luís Borges era chamado pelo seu agente internacional: Gorgeous (deslumbrante, lindo).

Foto Algumas das jóias da Call Me Gorgeous Nuno Ferreira Santos

A marca distinguia-se pelos acessórios brilhantes e exagerados, que Luís Borges defendia terem uma mensagem de empoderamento. “Gosto realmente que as pessoas se sintam poderosas quando usam [os meus acessórios]. Porque é que um homem não pode usar um brinco de brilhantes?”, dizia em entrevista ao PÚBLICO, em Março de 2022, a propósito do desfile da marca na ModaLisboa.

A expansão internacional de que o manequim fala também no comunicado, desta segunda-feira, era um dos seus maiores objectivos, dada a pequena dimensão do mercado português. “Construir uma marca de raiz não é uma tarefa fácil, requer não só um investimento financeiro substancial, mas também um compromisso pessoal profundo e incansável”, desabafa no Instagram.

Nos comentários, multiplicam-se as mensagens de apoio de outros profissionais da moda e celebridades portuguesas, que sugerem que Luís Borges dê um novo nome ao projecto. “Não é o nome que faz o projecto. É o projecto que faz o nome”, escreve o criador de moda Nuno Baltazar. Já Sónia Tavares, vocalista da banda The Gift, acredita que haverá solução: “Não deixes de bater o pé. Está sempre a acontecer com bandas e se tudo correr como deve ser, ficas com o nome.”