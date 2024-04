Directiva define regras que permitem aos clientes renegociar o crédito problemático com o banco antes da venda a fundos, mas o prazo para a sua transposição terminou no final do ano passado.

São frequentes as situações de particulares que pensam que têm um crédito num banco, com prestações em atraso, mas que ainda têm alguma esperança de regularizar, e que são surpreendidos com a sua venda a fundos de investimento, que, por sua vez, subcontratam empresas especializadas na sua cobrança. Nestes casos, já não é possível retomar esse crédito e renegociar as condições do empréstimo, levando, no caso de crédito à habitação, à perda definitiva do imóvel.