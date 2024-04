Os Excluídos e American Fiction vencem prémios da Guilda dos Argumentistas

Na televisão, as séries Succession (Drama), The Bear (Comédia) ou The Last of Us (Melhor Nova Série) também foram distinguidas.

A cerimónia de prémios da Guilda dos Argumentistas norte-americanos (Writers Guild of America; WGA) aconteceu esta madrugada e Os Excluídos, filme do cineasta Alexander Payne com Paul Giamatti no papel principal, levou para casa o de Melhor Argumento Original. A longa-metragem foi escrita por David Hemingson. A distinção de Melhor Argumento Adaptado foi para American Fiction, com argumento de Cord Jefferson. No pequeno ecrã, foram reconhecidos os argumentistas de séries como Succession (na categoria Drama), The Bear (Comédia) ou The Last of Us (Melhor Nova Série), por exemplo.

Os prémios foram entregues em duas cerimónias diferentes, ocorridas simultaneamente em Nova Iorque e Los Angeles. O anfitrião da cerimónia em Nova Iorque, Josh Gondelman, brincou com o facto de este ano a WGA ter divulgado os vencedores das suas estatuetas depois de realizados os Óscares, o que não costuma acontecer. “Este ano, somos o último evento da temporada de prémios. Os Globos de Ouro já foram à vida. Os Óscares foram o nosso espectáculo de abertura. Os prémios da WGA são o cabeça-de-cartaz de todas as cerimónias de prémios”, disse ironicamente.

O filme Os Excluídos, vencedor de um Óscar há cerca de um mês (Da’vine Joy Randolph foi considerada Melhor Actriz Secundária), é distinguido pela Guilda dos Argumentistas depois de, nos Óscares, o prémio de Melhor Argumento Original ter ido para Anatomia de uma Queda. O filme francês, da realizadora Justine Triet, não constava dos candidatos ao galardão atribuído esta madrugada: as regras da WGA determinam que só podem ser nomeados argumentos escritos por membros da guilda. Além disso, os contratos associados aos guiões têm de ser sancionados pela mesma associação. Isto leva a que todos os anos vários filmes, designadamente projectos independentes e/ou estrangeiros, fiquem de fora.

American Fiction já havia recebido o Óscar de Melhor Argumento Adaptado.

Esta foi a primeira cerimónia de prémios da Guilda dos Argumentistas após a greve do ano passado, que durou vários meses e coincidiu com a paralisação dos actores, naquilo que constituiu um momento histórico e conturbado para a indústria cinematográfica de Hollywood. Os argumentistas exigiam, a propósito da negociação de um novo contrato colectivo de trabalho com os grandes estúdios, aumentos salariais e protecções em relação ao uso da inteligência artificial, por exemplo.