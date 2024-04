Algarve, crónica de um 25 de Abril ao retardador

José Glória Alves, coronel na reforma, tem um estilhaço de estimação alojado na perna esquerda. É exactamente como a memorabilia da guerra colonial: uma ferida cicatricial que por vezes amaina e, noutras, reabre. O coronel Glória Alves é comando. Comando é-se para a vida, tal como a raiz, que é algarvia. Depois de duas comissões de serviço cumpridas em Moçambique, foram as saudades da família e da sua terra que, em Dezembro de 1972, o fizeram pedir transferência para Lagos. Em Janeiro de 1973 assumiu funções no Centro de Instrução de Condução Auto 5 (CICA 5), naquela cidade algarvia. “Era a unidade mais fraca do Algarve, com menos efectivos e menos potencial de fogo. Armas pesadas não tinha. Tínhamos as G3 e as armas normais para a segurança do quartel. Dávamos instrução a condutores auto que, em geral, não eram mais de meia dúzia. Faziam a recruta durante dois meses, depois iam embora, quase sempre para o Ultramar.”

