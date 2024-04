Proprietários aplaudem Programa do Governo, que já tem promessas de contestação nas ruas

Proprietários e investidores consideram que as medidas do Programa do Governo dirigidas à habitação vão trazer confiança ao mercado. Activistas pelo direito à habitação temem agravamento da crise.

O Programa do Governo está apresentado e, no que diz respeito à habitação, não traz surpresas em relação ao que havia sido prometido durante a campanha eleitoral: várias medidas do Mais Habitação serão revogadas, algumas das protecções criadas para inquilinos ao longo dos últimos anos serão revistas, a carga fiscal vai baixar e os processos serão simplificados. As medidas são aplaudidas por proprietários e investidores, que vêem passos "importantes" no sentido de "recuperar a confiança" do mercado, enquanto os movimentos que defendem o direito à habitação prometem voltar à contestação nas ruas.