Segunda na TV: um ironman e A Rapariga Santa num ninho de cucos

CINEMA

Papillon

Nos Studios, 16h

O dinamarquês Michael Noer realizou, em 2017, este remake da célebre obra dirigida, em 1973, por Franklin J. Schaffner, com argumento baseado nas autobiografias em que Henri “Papillon” Charrière conta a sua incrível história de coragem e resiliência. Charlie Hunnam interpreta o papel titular.

A Idade do Rock

Hollywood, 16h

Los Angeles, 1987. Drew chega a Hollywood cheia de sonhos. Ali conhece Sherrie, uma jovem citadina que aspira ao estrelato. Apaixonam-se perdidamente. É então que ele consegue trabalho num clube nocturno que está a organizar um concerto de Stacee Jaxx e da sua lendária banda.

Adam Shankman realiza esta adaptação do famoso musical da Broadway, com um Tom Cruise inspirado em Axl Rose, uma banda sonora cheia de riffs dos anos 1980 e com Alec Baldwin, Russel Brand, Catherine Zeta-Jones, Paul Giamatti e Mary J. Blige também no elenco.

Voando Sobre Um Ninho de Cucos

Cinemundo, 22h30

Obra-prima de Milos Forman baseada no livro homónimo de Ken Kesey, com Jack Nicholson internado num sanatório e a revolucionar o local. Encarna Randle McMurphy, um ladrão de segunda que é enviado para um hospital mental onde vai desestabilizar a rotina dos doentes e criar toda a espécie de conflitos.

Voando Sobre um Ninho de Cucos (1975) é um dos raros filmes galardoados com os cinco Óscares principais: melhor actor (Nicholson), actriz (Louise Fletcher), realizador, filme e argumento adaptado (Lawrence Hauben e Bo Goldman).

A Rapariga Santa

RTP2, 23h38

Na cidade de La Ciénaga, as jovens Amalia e Josefina dedicam-se à religião mas também a trocar segredos sobre beijos e o desejo. Um dia, no hotel que pertence à família de Amalia, realiza-se um congresso de médicos. Um deles, um homem casado de meia-idade, aproxima-se de Amalia. A adolescente convence-se de que ele está possuído e que ela tem a missão de o salvar dos seus pecados. A Rapariga Santa (2004) é a segunda longa-metragem de Lucrecia Martel, a realizadora argentina que se revelou com O Pântano.

SÉRIE

9-1-1

Star Life, 22h20

Com os veteranos Angela Bassett e Peter Krause à cabeça do elenco, a série criada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear revela a dureza e o heroísmo do quotidiano alucinante dos agentes de intervenção primária: polícias, paramédicos, bombeiros. Hoje arranca a sétima temporada, com novo episódio a cada segunda-feira.

DOCUMENTÁRIOS

Respeita Meu Sonho

Globoplay, streaming

Estreia. Cinco episódios dão a conhecer o percurso do triatleta brasileiro Thiago Vinhal, o primeiro atleta negro a competir no Campeonato Mundial de Ironman, no Havai.

A narrativa, por vezes apoiada em cenas dramatizadas, começa na infância em Belo Horizonte, onde Thiago nasceu a 13 de Agosto de 1983, e avança para os tempos de trabalho como modelo, altura em que descobriu a vocação para o desporto. Depois, foca-se na preparação física e mental para a mais dura e sobre-humana das provas: rotinas, concentração, motivação, determinação e muita disciplina.

No Dia em Que…

RTP2, 11h13

Escrita e realizada por José Carlos Oliveira, com apresentação de Rui Morrison, a série documenta o fim da ditadura e os primeiros anos de democracia em Portugal, com foco em personalidades determinantes para o rumo dos acontecimentos – caso de Salgueiro Maia, o protagonista do primeiro dos seis episódios que a RTP repõe a partir de hoje.

Marcha Sobre Roma

TVCine Edition, 19h40

Mark Cousins, crítico e historiador de cinema responsável por A História do Cinema – Uma Odisseia, As Mulheres Fazem Cinema, Os Olhos de Orson Welles ou My Name Is Alfred Hitchcock, realizou em 2022 este documentário sobre a ascensão do fascismo em Itália.

O título alude à marcha realizada em Roma, a 28 de outubro de 1922, por milhares de seguidores da extrema-direita. Foi nesse evento que Benito Mussolini, o autoproclamado “Il Duce”, foi nomeado primeiro-ministro. Três anos depois, abolia quaisquer traços de democracia e instaurava um Estado totalitário com tentáculos opressivos.