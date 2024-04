Que tal falarmos de igualdade de género na Guerra da Ucrânia?

Há uma guerra. Centenas de milhares de homens são obrigados a alistarem-se para combater. Muitos desses homens vão perder aquilo que têm de mais precioso – as suas vidas. As mulheres ficam de fora do processo de recrutamento. Por causa disso, a diferença de mortes entre homens e mulheres em conflitos armados convencionais é estratosférica. Foi assim no passado, continua a ser assim no presente. Quantas mulheres ucranianas morreram na frente da guerra, comparadas com homens ucranianos? E quantas mulheres russas, comparadas com homens russos? Havendo uma tão tremenda desproporção, e uma tão escandalosa desigualdade de direitos nesta matéria, porque é que nunca ouvimos qualquer reivindicação, ou sequer o mais vago protesto masculino, acerca da igualdade de género em campos de batalha?

