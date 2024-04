Irlanda, “o país maravilha”, não tem casas para os jovens

“Todos os dias, antes do nascer do sol, xxxx, professora em xxxx, entra no seu carro e conduz durante 90 minutos desde a casa do tio até ao lado oposto da capital. Depois da escola, volta a meter-se no carro para fazer o trajecto inverso. Numa noite recente, xxxx, de 25 anos, estava sentada no trânsito, enquanto o crepúsculo se transformava em escuridão. Nem sempre foi assim. Xxxx costumava partilhar uma casa com cinco amigos perto da escola onde trabalha, em xxxx. Mas quando a renda e as contas atingiram quase metade do seu salário mensal, no ano passado, soube que tinha de voltar a viver com a família. ‘Há muito pouca habitação disponível e a que existe está muito fora do meu alcance’, diz. ‘Provavelmente, acabarei por ter de me mudar para outro lugar, porque nunca poderei pagar uma casa ou um apartamento sozinha em xxxx."

