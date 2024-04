Bispos unânimes em compensar financeiramente as vítimas de abusos no seio da Igreja

Grupo Vita apresentou proposta sobre os critérios a ter em conta para a atribuição das reparações a vítimas que as solicitem. Agora surge o anúncio do que foi decidido pela CEP.

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) aprovou, por unanimidade, “a atribuição de compensações financeiras a vítimas de abusos sexuais” contra crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal.

De acordo com o comunicado enviado no final da sua Assembleia Plenária, que começou na segunda-feira, dia 8, em Fátima, e terminou esta quinta-feira, a Assembleia definiu que “para dar seguimento a este processo” de atribuição de compensações “com carácter supletivo”, os pedidos “deverão ser apresentados ao Grupo Vita ou às Comissões Diocesanas de Protecção de Menores e Adultos Vulneráveis entre Junho e Dezembro de 2024”.

O Grupo Vita é a estrutura criada pela Igreja Católica, em Maio de 2023, pouco depois do fim dos trabalhos da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, constituída pela CEP, que em Fevereiro apresentara os resultados do levantamento dos abusos sexuais cometidos por membros do clero nas últimas décadas, e que apontavam para a existência de pelo menos 4815 vítimas, “número absolutamente mínimo” de crianças abusadas, como referiu o coordenador e pedopsiquiatra, Pedro Strecht, tendo sido validados 512 testemunhos.

A nota divulgada ao princípio da tarde não adianta muito sobre as condições e os critérios, dos quais dependerão valores das reparações monetárias a atribuir. Além dos membros da Conferência, estiveram presentes o Senhor Núncio Apostólico, o Presidente e a Vice-Presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP) e a Presidente da Conferência Nacional dos Institutos Seculares de Portugal (CNISP).

Num balanço feito ao PÚBLICO no início desta semana, a psicóloga Rute Agulhas, que lidera o Grupo Vita, disse serem 20 o número de pessoas que pediram uma indemnização financeira, quando afirmou que "a maior parte das pessoas pede apoio para acompanhamento psicológico, mas estas 20 pedem especificamente uma reparação financeira".

Proposta e contraproposta

Em Fevereiro, o Grupo Vita entregou à CEP uma proposta de "possíveis critérios a seguir na atribuição de uma reparação moral, em termos financeiros, às vítimas de abuso sexual de crianças no seio da Igreja Católica em Portugal", conforme confirmou, então, em comunicado, o órgão representativo dos bispos.

A expectativa foi sendo criada, sem que nada fosse anunciado neste intervalo de tempo. Na semana passada, a CEP fez chegar ao Vita uma nova proposta de eventuais critérios, com "algumas alterações e sugestões", como referiu Rute Agulhas à Lusa, confirmando ter a indicação de que o documento já tinha sido objecto de análise e que as conclusões do grupo já haviam sido transmitidas à cúpula dos bispos portugueses.

Até à data nunca foi revelado o teor da proposta de critérios encontrada pelo Grupo Vita, sabendo-se apenas que apontará para uma análise caso a caso, em termos de decisão. Quanto ao desfecho deste encontro, pairaram algumas dúvidas sobre a chegada a um acordo, uma vez que alguns bispos teriam defendido que a existir compensação ela devia ser assumida pelo perpetrador e não pela estrutura da Igreja em que ele se enquadra.