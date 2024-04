Programa do Governo: manda o curto prazo ou há uma visão de país?

Arranca nesta quinta-feira a discussão do programa do Governo na Assembleia da República. O documento será alvo de duas moções de rejeição, anunciadas pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda, mas a entrada do Governo em plenas funções não está em risco. Sobre o programa do Governo há uma tentativa de incluir medidas dos vários partidos parlamentares, mas há uma ausência de metas para cumprir. É sintoma de um Governo que não sabe até quando vai poder governar? Neste P24 ouvimos o músico Miguel Guedes.

