O programa de futuro com Passos atrás

O Poder Público analisa a semana política, marcada pelo debate do programa do Governo e pela apresentação do livro “Identidade e Família”.

No meio do debate do programa do Governo de Luís Montenegro, o Poder Público reúne-se para falar do futuro de um governo e de quem parece estar com saudades do passado, a propósito do livro "Identidade e Família" apresentado nesta segunda-feira pelo ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.

