Montenegro à procura da censura que não virá?

PCP e BE avançam com moções de rejeição, mas PS viabiliza Governo. Até quando?

Na primeira prova de fogo parlamentar do novo primeiro-ministro, o debate do programa do Governo, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos trocaram acusações de “arrogância” sobre a ausência de diálogo. Nesta sexta-feira, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda avançam com moções de rejeição, mas o PS viabiliza Governo. Até quando?

