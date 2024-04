Mulheres que ficam em casa ou o sonho do lazer feminino

As mulheres que foram educadas sobre as virtudes da independência feminina foram enganadas. Sim, podemos ter carreiras de sucesso. Mas ninguém diminuiu a quantidade de roupa suja.

É sempre inspirador quando os utilizadores da vasta e díspar Internet encontram algo que os une e, no final de Março, a força unificadora foi o ódio a um ensaio, publicado no Cut, chamado "The Casing an Older Man". Foi escrito por uma mulher que tinha feito exactamente isso: casado com um homem mais velho. Grazie Sophia Christie passou os seus anos de licenciatura em Harvard a entrar sorrateiramente nos espaços onde se encontravam os candidatos a MBA com o propósito de conhecer um homem mais velho antes que a sua "vantagem mais feroz" — a sua juventude — desaparecesse e a tornasse vulgar. Depois de algumas tentativas e erros, aos 20 anos, Christie conheceu um homem de 30 anos cujas características definidoras pareciam ser o facto de ser francês e rico.