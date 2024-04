A possibilidade de um corte dos juros pelo BCE em Junho já é oficial

Uma nova frase no comunicado do BCE serve de aviso para a iminência do tão desejado primeiro corte das taxas de juro. Apenas a subida da inflação nos EUA ainda atrapalha.

Alertando para que as decisões são tomadas com base nos dados e que mais informações importantes ainda serão conhecidas antes da próxima reunião em Junho, Christine Lagarde fez questão, ainda assim, de deixar claro que no Banco Central Europeu é cada vez maior a confiança de que a inflação está a caminho do seu objectivo, sinalizando que um corte das taxas de juro está mesmo no horizonte, começando finalmente a aliviar os encargos que as famílias e as empresas da zona euro têm com os seus empréstimos.