Patrões dizem que “há espaço” para novo acordo, UGT preocupada com retrocessos

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou nesta quinta-feira que vai convocar, “de imediato”, os parceiros sociais para negociar as bases de um novo acordo de rendimentos. Do lado patronal, as confederações do comércio e serviços e da agricultura dizem que “há espaço” para um novo acordo, mas defendam que o anterior deve ser cumprido. Já a UGT, embora disponível para negociar, está preocupada com os sinais de retrocesso na área laboral.

