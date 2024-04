Benfica-Marselha: cordão de segurança na Luz impedirá aproximação de franceses

“Águias” cancelaram 2500 bilhetes comprados pelos adeptos do Marselha, em resposta à proibição da presença de apoiantes do Benfica na segunda “mão” da eliminatória.

Os adeptos do Marselha não vão poder aproximar-se do Estádio da Luz na noite desta quinta-feira, 11 de Abril, visto que o recinto desportivo terá um cordão de segurança que apenas poderá ser ultrapassado por portadores de bilhetes válidos. A informação foi transmitida ao PÚBLICO pelo comissário Artur Serafim, membro da Polícia de Segurança Pública (PSP), autoridade responsável pelo policiamento desta partida dos “quartos” da Liga Europa. O Benfica invalidou os bilhetes comprados pelos adeptos do Marselha, com a equipa francesa a ameaçar faltar ao jogo se não tiver apoio nas bancadas.

A decisão das “águias” surge como resposta à proibição lançada pela polícia francesa contra os adeptos “encarnados”. Os apoiantes do Benfica não vão poder assistir à segunda mão desta eliminatória, decisão fortemente contestada pelo emblema da Luz. Como forma de protesto, o Benfica cancelou os bilhetes comprados pelos adeptos do Marselha, impedindo também o adversário de ter apoio – apesar de já terem sido vendidos 2500 bilhetes aos visitantes. Cabe agora à PSP controlar os ânimos dos adeptos gauleses.

“Estamos a monitorizar o comportamento dos adeptos e vamos agir em conformidade”, explica Artur Serafim. O responsável da PSP diz não poder avançar ainda com uma previsão para o número de adeptos do Marselha esperados em Lisboa, mas que já estão a ser controladas as chegadas de avião e autocarro. A PSP está “preparada para vários cenários”, com efectivos distribuídos para vários pontos que requerem atenção redobrada, tais como estações de metro.

O presidente do Marselha ameaçou faltar ao jogo desta quinta-feira, em solidariedade com os adeptos barrados do Estádio da Luz. Em comunicado, o dirigente diz que esta decisão põe em risco a segurança dos adeptos gauleses, muitos dos quais tinham já viagens e alojamento reservado desde que foi conhecido o resultado do sorteio para os quartos-de-final da Liga Europa.

A deslocação dos adeptos que já estão em Lisboa não terá restrições, não estando pensada uma caixa de segurança – à semelhança do que costuma ocorrer nos jogos do Benfica frente ao FC Porto e Sporting. Existirá, contudo, uma presença musculada da PSP para evitar o risco de desacatos.

"Dentro do perímetro de segurança definido, eles [adeptos sem bilhete válido] não podem entrar", finaliza Artur Serafim.